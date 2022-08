"Bones and All": Timothée Chalamet als verliebter Kannibale

Timothée Chalamet als Kannibale

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Camille DeAngelis. Als Regisseur fungierte Luca Guadagnino, der bereits in "Call my by Your Name" mit Chalamet zusammenarbeitete. In einem Interview mit "Variety" sagte der Regisseur zu seinem neuen Film: "Es gibt etwas Anziehendes und Berührendes für mich an AußenseiterInnen und Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben. Mich interessiert, wo ihre Chancen liegen im Kontrast zu der Chancenlosigkeit, mit der sie konfrontiert sind. Der Film ist für mich eine Meditation darüber, wer ich bin und wie ich meine unkontrollierbaren Gefühle überwinden kann. Ich stelle mir vorallem die Frage: Wann ich mich im Blick des anderen wiederfinden kann?"

"Bones and All" feiert seine Premiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig. Ein österreichischer Kinostart ist noch nicht bekannt.