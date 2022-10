Zu guter Letzt die Darbietung, mit der Evan Peters über Nacht berühmt wurde. In der ersten Staffel von "AHS" spielte er den sadistischen Tate Langdon mit einer liebenswerten Seite. Mit dieser Rolle wurde er zur Sensation und zum Gesicht des Franchise.

Die Horror-Anthologie-Serie "American Horror Story" läuft bereits seit 10 Staffeln und bald folgt Staffel 11 – und Peters hat in neun davon eine Hauptrolle gespielt. Das Franchise präsentiert in jeder Staffel eine neue Geschichte mit neuen Charakteren, was es für die DarstellerInnen zu einer großen Herausforderung macht, ständig neue Rollen zu übernehmen.

Peters gelingt dies jedoch sehr leicht und erfolgreich. Nach seiner ersten Darstellung des Tate in Langdon in "Murder House" hat Peters im Laufe der Zeit in der Serie eine Vielzahl von – meist sehr düsteren – Rollen übernommen. Seine Schauspielleistungen in der Horror-Serie waren stets hervorragend und trugen zur großen Faszination von "American Horror Story" bei.

"American Horror Story" Staffel 1-10 sind auf Disney+ und auf Amazon Prime Video verfügbar. Hier geht's zur Serie!