Jeffrey-Dahmer-Doku und -Serie auf Netflix: Was lohnt sich mehr?

"Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders"

Obwohl die Serie mit Evan Peters den wahren Geschehnissen akribisch nah bleibt, ist auch eine Dokumentarreihe auf der Streaming-Plattform erschienen, bei der ZuschauerInnen den damaligen Geschehnissen und vor allem dem Kannibalen und Serienmörder Jeffrey Dahmer noch viel näher kommen können.

Die Produktion ist Teil eines True-Crime-Formats von Netflix, bei der es sich um Dokumentationen handelt, in denen jeweils ein berühmt-berüchtigter Serienkiller im Fokus steht und mit Hilfe von Archivaufnahmen, Interviews, Fernsehausschnitten etc. zu Wort kommt. Zuvor wurden die Serienkiller John Wayne Gacy und Ted Bundy behandelt. In der neuesten Ausgabe steht nun also Jeffrey Dahmer im Zentrum, der sein Innenleben über drei Episoden mittels Archivmaterial aus Nachrichtensendungen sowie von der breiten Öffentlichkeit bisher ungehörten Audio-Aufnahmen offenbart. Zudem ist sein damaliger Rechtsbeistand Wendy A. Patrickus in exklusiven Interviews zu hören.

In "Selbstporträt eines Serienmörders" geht es darum herauszufinden, ob Jeffrey Dahmer psychisch krank oder einfach nur böse war. Dabei wird, wie in der fiktiven Serie, chronologisch vorgegangen: In der ersten Folge "Sympathy for th Devil" werden die neun Jahre gezeigt, die Dahmer ohne Morde verbracht hat. Der zweite Mord ist letztlich der Wendepunkt und Jeffrey Dahmer wandelt sich zum Serienkiller. Deshalb liegt der Fokus in Folge 2 auf den 80er-Jahren und Dahmers Mordserie, bevor Dahmer in der dritten Folge schließlich verhaftet wird.