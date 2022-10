"Dahmer": Vater von Jeffrey Dahmer möchte Netflix klagen

Wieso möchte Lionel Dahmer Netflix klagen?

Nun muss sich die Serie – und insbesondere Netflix – nicht nur mit einem neuen Vorwurf, sondern gar mit einer handfesten Klage herumschlagen. Lionel Dahmer, realer Vater von Jeffrey Dahmer, möchte den Streamingdienst nämlich verklagen.

Wie "The U.S. Sun" berichtet, schlägt der 86-Jährige in dieselbe Kerbe wie die Hinterbliebenen von Dahmers Opfern: Murphy und/oder Netflix hätten es verabsäumt, ihn im Vorfeld zu kontaktieren, was die Geschichte seines Sohnes in Serienform betreffe – mit ihm selbst als eine der Hauptfiguren! Denn Lionel spielt in der Serie eine wichtige und große Rolle, dargestellt wird er (übrigens mit an Perfektion grenzender Schauspielkunst) von Richard Jenkins.

Außerdem habe Netflix niemals um Erlaubnis gefragt, Videoaufnahmen von Dahmers Anwälten für die dazugehörige Doku "Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders" verwenden zu dürfen, so Lionel Dahmer.