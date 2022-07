"Damaged Goods": Kommt Staffel 2 der Dramedy auf Amazon?

Wird "Damaged Goods" fortgesetzt?

Bisher hält sich Amazon Prime Video mehr als bedeckt, was eine Fortsetzung der Serie betrifft. "Damaged Goods" gehört somit also nicht zu jenen Streaming-Projekten, die noch vor Ausstrahlung der allerersten Folge um eine zweite Staffel verlängert wurden. Das Vertrauen in "Damaged Goods" ist anscheinend also begrenzt, vielmehr wird man in den Chefetagen von Prime Video erstmal abwarten, wie die Serie ankommt und ob sich eine Fortsetzung überhaupt lohnt.

Die Zeichen dafür stehen aktuell nicht allzu gut: Sowohl ZuschauerInnen als auch KritikerInnen reagieren auf "Damaged Goods" großteils verhalten, ja mitunter sogar offen ablehnend. "Reine Zeitverschwendung. Ausgesprochen schwache schauspielerische Leistungen. Habe nach einer Folge aufgehört", schreibt zum Beispiel ein User auf der Prime-Video-Seite der Serie. "Ganz, ganz schlimm" stimmt eine andere Zuschauerin zu und beschreibt "Damaged Goods" als "GZSZ 2.0".