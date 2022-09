Intrigen, Verrat und Hassliebe

Wir erfahren hier, wie die künftige Marquise de Merteuil (Alice Englert) und der Vicomte de Valmont (Nicholas Denton) erstmals aufeinandertrafen, wobei die Umstände in den Pariser Slums am Vorabend der Französischen Revolution äußerst ungewöhnlich waren.

Schon in ihrer Jugend sind sie meisterhaft im Schmieden von Plänen, und so gelingt ihnen dank Intrigen und Verrat der Aufstieg in der französischen Aristokratie. Kein Wunder, dass bei zwei so stark ausgeprägten problematischen Charakteren auch die eigene Beziehung stets zwischen Liebe und Hass schwankt. Als einflussreiche Marquise mischt übrigens auch Schauspielerin Lesley Manville ("Der seidene Faden", "The Crown") mit.