Die Tudors (2007-2010)

Epoche: England, 1518

Darum geht's: Im gar nicht so romantischen mittelalterlichen England herrscht der legendäre junge König Henry VIII (Jonathan Rhys Meyers), dem es mithilfe von Intrigen und gnadenloser Härte gelungen ist, die Macht an sich zu reißen. Denn Macht ist alles, was für den royalen Jungspund zählt – und natürlich seine insgesamt acht Frauen, mit denen er unbedingt einen Nachkömmling zeugen wollte. Denn sexy Henry VIII war ein Casanova vor dem Herren. Doch mit seinem Verhalten und seiner Rücksichtslosigkeit hat er sich viele Feinde inner- und außerhalb des Königreichs geschaffen, die alles daran setzen, um den Monarchen zu stürzen.

Zeitreise-Empfehlung: Das ergreifende Historien-Drama besticht mit Soap-Elementen, blutigen Schockmomenten, reichlich Sexszenen, atemberaubenden Kostümen und dem hypnotisierenden Spiel von Rhys Meyers.

"Die Tudors" ist nicht im Prime-Abo enthalten.

