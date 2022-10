Daredevil vs. She-Hulk: Auftritt des maskierten Marvel-Helden

Charlie Cox ist endlich wieder in seiner Rolle als maskierter Rächer von Hell's Kitchen zu sehen. In der Netflix-Serie "Daredevil" hatte Cox die Hauptrolle für drei Staffeln übernommen, bevor die Serie 2018 abgesetzt wurde.

Zum Glück kein Abschied für immer: Fans konnten sich bereits in "Spider Man: No Way Home" über einen kurzen Auftritt von Matt Murdock freuen. Mehr Nachschub wird folgen, denn Marvel-Chef Kevin Feige hat die fixe (und längst überfällige!) Rückkehr des blinden Anwalts mit Superkräften ins MCU angekündigt.