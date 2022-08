Die Timeline von "She-Hulk"

Nicht so ganz klar war bisher, wo sich "She-Hulk" auf der Timeline des MCU ansiedelt. Denn dass die Erscheinungstermine der Marvel-Filme und -Serien nichts mit der Universum-internen Chronologie zu tun haben, davon können MCU-Fans und vor allem GelegenheitszuschauerInnen ein Lied singen.

Nun aber hat sich Jessica Gao, Chefautorin von "She-Hulk", dazu geäußert. In einem Interview mit "TVLine" deutet sie zumindest an, dass die Serie kurz nach den Ereignissen von "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" stattfinden würde. Das bedeutet, dass "She-Hulk" vor allen anderen Phase 4-Filmen beziehungsweise Serien-Filmen angesiedelt ist – was durchaus zu Kopfschmerzen führen kann, denn "She-Hulk" ist die letzte Serie innerhalb von Phase Vier, die mit dem Kinoevent "Black Panther: Wakanda Forever" Ende des Jahres zu einem Abschluss gebracht wird.