"Das Boot"-Trailer: Staffel 3 des U-Boot-Dramas bald auf Sky

Von Kiel nach Lissabon

Ehrenbergs Gedanken sind immer auch in Kiel, wo er Gefühle für Greta (Elisa Schlott) entwickelt hat. Ebenfalls in Kiel ist auch Wilhelm Hoffmanns Tochter Hannie (Luise Wolfram) gefangen in einer lieblosen Ehe mit Kommandant Albrecht Lessing (Florian Panzner), ein verbitterter, emotional unzugänglicher Mann. Als sie den charmanten U-Boot-Kommandanten Schulz (Pierre Kiwitt) kennenlernt, beginnt sie, mit dem Feuer zu spielen.

Im neutralen Lissabon, wo Exilanten, Spione und die Kriminellen Europas einander und ihren Feinden zur Seite stehen, deckt Hagen Forster (Tom Wlaschiha) währenddessen ein tödliches Komplott um einen Diebstahl von geplündertem Kriegsgold auf. Dadurch kommt er auch in Kontakt mit einer geheimnisvollen Person und einer Verschwörung, die den Verlauf des Krieges zum Besseren verändern könnte.