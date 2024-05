20th Century Studios brachte mit "Das erste Omen" Horror in einer dynamischen und erschreckenden Version neu auf die große Leinwand. Der Kinostart erfolgte am 11. April - Ende Mai ist nun das Werk auf Disney+ zum Streamen verfügbar

Wiedergeburt des Bösen

Nell Tiger Free ("Game of Thrones") spielt jene junge Amerikanerin, die ihr Leben fortan in Rom ganz dem Dienst an der Kirche weihen möchte. Doch bald wird deutlich, dass sie von dunklen Mächten umgeben ist, die sie ihr eigenes Schicksal und vor allem ihren Glauben infrage stellen lassen. Bald stößt sie auf eine Gruppe von Verschwörer:innen, die eine Wiedergeburt des Bösen planen.

In weiteren Rollen sind Sonia Braga ("Sex and the City", "Aquarius"), Bill Nighy ("Tatsächlich … Liebe", "Living") und Ralph Ineson ("The Pope's Exorcist", "The Green Knight") zu sehen.