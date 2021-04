Diese Stars bereuen ihre Sex-Szenen

Kate Winslet

Die Oscar-Preisträgerin sprach über ihre intime Szene in "Ammonite" mit Saoirse Ronan. "Manchmal fällt es sogar RegisseurInnen schwer, mit den DarstellerInnen über intime Szenen zu sprechen. Frauen wissen, was Frauen wollen, machen wir uns nichts vor. Saoirse und ich wussten, dass wir unsere Gefühle für diese beiden Figuren vereinen konnten, um die Geschichte auch physisch zu erzählen. Es war eine sehr schöne Erfahrung. Es fühlte sich sehr gleichberechtigt und sehr sicher an, wir wurden in keiner Weise zum bloßen Objekt gemacht. Aber dadurch wurde mir auch klar, dass ich mich in der Vergangenheit zum Objekt gemacht fühlte, ohne es zu wissen. Das hat eine Menge interessanter Gedanken aufgeworfen“, so Winslet im "How I found My Voice"-Podcast mit Samira Ahmed.

In welchen Szenen sich Winslet als "Objekt" gefühlt hat, verriet sie nicht. Ihre wohl berühmteste Sex-Szene hatte sie in "Titanic" mit Leonardo DiCaprio, mit dem sie auch für "Zeiten des Aufruhrs" vor der Kamera intim wurde.