Gibt es eine zweite Staffel von "Dated and Related"?

Bisher hat sich Netflix noch nicht über eine potenzielle zweite Staffel geäußert. Das ist aber auch nicht sonderlich überraschend, da die Show erst seit 2. September am Streamingdienst zu sehen ist. Und wie es auch in Beziehungen so ist, möchte sich Netflix etwas Zeit lassen, bevor die gemeinsame Zukunft geplant wird.

Aufgrund der großen Beliebtheit von "Dated and Related" stehen die Chancen aber gut, dass es eine zweite Staffel geben wird. Und: Auch andere Reality-Shows des Streamingriesen wurden um mindestens eine weitere Staffel verlängert.

Da "Dated and Related" eine typische Sommer-Show ist (immerhin möchten die KandidatInnen ihre gut trainierten Bodys in Badehosen und Bikinis zeigen!), wird die (mögliche) zweite Staffel wahrscheinlich im Sommer 2023 veröffentlicht, wie auch "Bustle" vermutet. Zeit für die Ankündigung wäre also noch ... Wir halten euch auf dem Laufenden!

