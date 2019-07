David Fincher dreht Biopic für Netflix

Es handelt sich dabei um die wahre Geschichte von Herman Mankiewicz, der in den 20er Jahren als Journalist in New York arbeitete und mit dem Aufkommen des Tonfilms von Paramount als Drehbuchautor engagiert wurde. Mankiewicz, der von allen nur Mank genannt wurde, schrieb Klassiker wie „Der Zauberer von Oz“, „Der große Wurf“ und „Blondinen bevorzugt“, doch der Film, der ihn unsterblich machen würde, war „Citizen Kane“ mit Orson Welles. Welles versuchte lange, Mankiewicz aus den Credits zu streichen und bot ihm sogar Geld dafür an, doch dieser lehnte bis zu seinem Tod jegliches Angebot ab.

