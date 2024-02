"Stranger Things"-Star und Oscarpreisträgerin in "Day One"

Oscarpreisträgerin und "Black Panther"-Star Lupita Nyong'o und "Stranger Things"-Star Joseph Quinn werden in dem Prequel die Hauptrollen übernehmen.

Das Horror-Genre ist für Lupita Nyong'o kein Neuland, da sie bereits in früheren Filmen ausgiebige Horror-Erfahrungen sammeln konnte. So wirkte zum Beispiel an Jordan Peeles' gefeiertem "Us" mit und war auch in der Horror-Komödie "Little Monster" zu sehen.

Für das neue "A Quiet Place"-Kapitel konnte mit Michel Sarnoski ein vielversprechender Regisseur gewonnen werden: Sein Drama "Pig" sorgte ganz schön für Aufsehen und verhalf beispielsweise Nicolas Cage zu einem seiner ungewöhnlichsten Filmauftritte – und das mag schon was heißen.