Dennis Gries und Sebastian Klaus sind die "Bachelors"

Im nächsten Jahr gibt es gleich zwei "Bachelors". Wer die beiden Rosenkavaliere sind, hat RTL am Mittwoch enthüllt. Sebastian Klaus (35) und Dennis Gries (30) stürzen sich in der 14. Staffel gemeinsam ins Dating-Abenteuer in Südafrika. Im gemeinsamen Interview geben sich die beiden Sportskanonen aber relativ entspannt, was den Konkurrenzkampf um die Frauen angeht.