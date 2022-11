"Der Fuchs": Trailer-Premiere zum neuen Goiginger-Film

Nachwuchsstar Simon Morzé

Mit der zu Herz gehenden, wahren Geschichte des Franz Streitberger, der in seinem Fuchs einen echten Freund findet, eröffnet der Regisseur eine neue Perspektive auf diese von Angst und Entbehrung geprägte Zeit. Nachwuchsstar Simon Morzé ("Der Trafikant") wächst in der Hauptrolle über sich selbst hinaus: Eindringlich vermittelt er die tiefe Zerrissenheit und Sehnsucht von Franz. An seiner Seite sieht man u. a. Karl Markovics ("Die Fälscher") und Alexander Beyer ("Persischstunden").

"Der Fuchs" startet am 13. Jänner in unseren Kinos.