"Märzengrund"-Trailer-Premiere: Ein Leben in Berg-Einsamkeit

Goiginger über den "Wunsch nach Freiheit"

Regisseur Adrian Goiginger erzählt in einem Presse-Statement, was ihn zu diesem Projekt bewogen hat: "Die wahre Geschichte von Elias, sein Streben nach Glück und sein von der Gesellschaft losgelöstes Leben haben mich zutiefst berührt. Ich habe eine tiefere, innere Verbundenheit zu diesem Elias gespürt und mich selbst in ihm gesehen. In diesem Moment war mir klar, dass ich diesen Film unbedingt machen muss."



Obwohl die Handlung in den späten 60er Jahren beginnt und im Jahr 2008 endet, sei der Film höchst aktuell und treffe den Zeitgeist genau, so Goiginger. "Klima, Umwelt und unser Umgang mit der Natur sind brandaktuelle Themen, sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft. Immer mehr junge Menschen sehnen sich nach einem ländlichen Leben und buchen Kurzurlaube auf Bauernhöfen, um dort für ein paar Tage zu arbeiten. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Wunsch nach Freiheit noch verstärkt."

"Märzengrund" wird auf der Diagonale seine Uraufführung feiern und startet am 19. August in den österreichischen Kinos.