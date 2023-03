Mehr von "Der Greif"

Zu der Welt von "Der Greif" gibt es noch weitere Geschichten. So ist neben dem Roman selbst eine Prequel-Reihe mit dem Titel "Geschichten aus dem Schwarzen Turm" und ein Audio-Spin-off namens "Der Greif: Die Vorboten" erschienen. Auch für GamerInnen ist etwas dabei: "New World" ist ein Online-Multiplayer-Spiel von Amazon Games.