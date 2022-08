Von Anfang bis Ende durchgeplant

Wie Showrunner J.D. Payne dem Magazin "Empire" verriet, ist geplant, dass Amazon Prime Video ganze fünf Staffeln ausstrahlen soll. Der Streamingdienst habe sich die Rechte insgesamt für eine "50-Stunden-Show" gesichert, erklärt er im Interview weiter. Und auch, wenn das Ende scheinbar noch in sehr ferner Zukunft liegt: Payne und sein Team wissen sogar bereits, wie die allerletzte Szene aussehen wird.

"Sie wussten von Anfang an, dass [die Serie die Größe einer Kinoleinwand haben würde]", so Payne. Detailgenauigkeit wurde bei der Produktion von Beginn an großgeschrieben. "Es war eine große Geschichte mit einem klaren Anfang, einer Mitte und einem Ende. Es gibt Dinge in der ersten Staffel, die erst in Staffel 5 wichtig werden."

Klingt, als ob "House of the Dragon" sich bald warm anziehen muss ...



"Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" startet am 2. September auf Amazon Prime Video. Hier geht's zur Serie!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!