"Der Prinz von Bel Air" kehrt zurück - produziert von Will Smith

Diese Serie hat ihm einst zum Durchbruch verholfen: Nachdem Will Smith bereits als Rapper "The Fresh Prince" Bekanntheit erlange, machte er sich durch die NBC-Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" einen Namen als Schauspieler. Von 1991 bis 1996 stand Smith unter dem Rollennamen William "Will" Smith für ingesamt 148 Folgen zu je 24 Minuten vor der Kamera und verkörperte einen lockeren Jugendlichen aus ärmlichen Verhältnissen, der nach einem Zwischenfall in Philiadelphia die Stadt wechseln muss. Bei seinen Verwandten im Nobelviertel Bel Air von Los Angeles stößt sein unangepasstes Auftreten zunächst auf Unverständnis, doch schließlich gelingt es ihm, Onkel Philip und den eingebildeten Cousin Carlton von seinen Qualitäten zu überzeugen.

Die Serie zeichnete sich zudem durch das Ansprechen ernster Themen wie Diskriminierung und die Probleme der afroamerikanischen Subkultur aus und verstand sich durchaus als gesellschaftskritisch.