"Thor: Love and Thunder"-Trailer: Portman als weiblicher Thor

Da kommen große Dinge auf uns zu – was bei einem Helden von der Statur eines Thors auch kein Wunder ist. Doch Chris Hemsworth wird in "Thor: Love and Thunder" Unterstützung von unerwarteter Seite erhalten.

Von Anfang an war klar, dass es in "Thor 4" ein Wiedersehen mit Natalie Portman als Jane Foster geben wird. Die Handlung orientiert sich an einer Comic-Vorlage von Jason Aaron, in der Thor unwürdig wird, den magischen Hammer Mjolnir zu tragen und diese Ehre auf die todkranke Jane Foster übergeht. So wird sie zu einem weiblichen Thor.

Wie sich Portman als Hammer-Schwingerin macht, zeigt der erste Trailer nun an prominenter Stelle: