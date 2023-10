Mark Hamill als böser Glanzpunkt

Auch am Cast lässt sich nicht viel aussetzen, Flanagan greift auf seine bewährten und talentierten Stamm-Schauspieler:innen aus seinen vorherigen Produktionen zurück. Besonders stechen aber Bruce Greenwood ("Doctor Sleeps Erwachen") als alter Roderick Usher, der an seinem eigenen ungeschliffenes Grauen und seiner in Mitleidenschaft gezogenen Psyche zerschellt, sowie Mark Hamill als Anwalt Arthur Pym hervor. Endlich und sehr unerwartet darf Hamill endlich abseits von Luke Skywalker zeigen, was er als facettenreicher Schauspieler mit Gänsehaut-Stimme drauf hat. An der Ungustl-Rolle hat der 72-Jährige sichtlich Spaß und er stiehlt mühelos seinen Kolleg:innen die Show.

Fazit

Mike Flanagan geht in "Der Untergang des Hauses Usher" zwar würdevoll mit den historischen Vorlagen um, durch die betont modernisierte Drogen-und Gier-Metapher sowie den dramaturgischen Redundanzen büßt die Serie aber einiges an revolutionärem Charakter ein. Flanagan-Fans werden an "Usher" ihre Freude haben, Poe-Fans vielleicht auch, neue werden aber nicht dazukommen. Bei weitem kein Reinfall und für einen Halloween-Binge-Abend durchaus geeignet, aber es wäre mehr drin gewesen.

3 von 5 Sternen

Für Fans von: "Succession", "Midnight Mass", "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manor", "Gänsehaut um Mitternacht", "Final Destination"



