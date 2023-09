Zwei Horrorkünstler vereinen sich auf Netflix – und nein, von Stephen King ist hier ausnahmsweise mal nicht die Rede. Mike Flanagan und Edgar Allan Poe meinen wir stattdessen. Die Horror-Meister des 19. und 21. Jahrhunderts, wenn man so will.

In "The Fall of the House of Usher" vereinen sich viele bekannte Gesichter aus Mike Flanagans Horrorserien wie "Midnight Mass", "Spuk in Hill House", "Spuk in Bly Manor" und "Gänsehaut um Mitternacht". Dass die Serie nicht nur schauspielerisch etwas zu bieten haben wird, sondern auch dem Publikum einen gehörigen Schauer verpassen wird, liegt an Mike Flanagan selbst, der bisher aus fast jeder Horrorserie auf Netflix einen Hit gemacht hat.