Arthur Pym

Der Name Arthur Gordon Pym of Nantucket ist Poe-Fans nur allzu bekannt: Er ist der Held in Poes einzigem Roman, nämlich "The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket". Er ist als einer von wenigen Poes Erzählungen nicht im Horror-Segment angesiedelt, sondern erzählt von einem jungen Mann, der gefährliche Abenteuer auf hoher See erlebt.

In "Der Untergang des Hauses Usher" heißt der von Mark Hamill gespielte Familienanwalt, der den Ushers treu ergeben ist, ebenso Arthur Pym. Statt auf dem Meer muss sich dieser Pym den hohen Wellen im ebenso gnadenlosen Gerichtssaal stellen und erlebt dort Abenteuer, die die eigenen Grenzen der Moral weit überschreiten. Zudem endet Poes Geschichte durchaus horrorhaft ...