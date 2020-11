Die 10 besten Herzschmerz-Filme bei Liebeskummer

Die Medizin ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass Menschen unsterblich sind. Der 118-jährige Nemo Nobody (Jared Leto) ist der letzte Mensch, der noch sterben wird. Der alte Mann blickt zurück auf sein vergangenes Leben, kann sich aber nur schwer an Einzelheiten erinnern: Nach der Trennung seiner Eltern steht der junge Nemo vor der Wahl, bei seinem Vater in England zu bleiben oder mit seiner Mutter nach Nordamerika auszuwandern.

Von dieser Entscheidung ausgehend werden unterschiedliche Lebensabläufe skizziert: In einem verliebt er sich in die Tochter des neuen Geliebten seiner Mutter, in einem anderen setzt er mit seiner Schulfreundin Gene alles auf ein Leben in Prunk. Der greise Nemo erinnert sich auch an das komplizierte Leben mit der schwer depressiven Elise. Die Frage ist, welches von diesen Leben ist das richtige?

Verfügbar auf: Amazon Prime