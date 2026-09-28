Die 10 besten Herzschmerz-Filme bei Liebeskummer

Egal, wie alt du bist: Liebeskummer ist nie einfach. In diesen Filmen findet ihr Leidensgenossen.

Wer kennt es nicht? Eine Beziehung zerbricht oder der idealisierte Partner erwidert die eigenen Gefühle einfach nicht. Da ist es ganz egal, ob du 17 oder 77 bist: Liebeskummer tut immer weh. Er lässt dich glauben, die Welt sei zu Ende und du wirst nie wieder weinen können, weil du keine Tränen mehr übrig hast. Glücklicherweise bieten uns Filme ein Ventil, um diese widersprüchlichen Gefühle rauszulassen. Wir stellen euch die zehn besten Filme vor, bei denen es den Hauptcharakteren genauso wie euch geht. Die 10 besten Filme für gebrochene Herzen:

© Vergiss mein nicht

Vergiss mein nicht! Joel (Jim Carrey) will mithilfe eines „genialen“ Wissenschaftlers endlich Ordnung in sein Leben bringen und seine verflossene Liebe Clementine (Kate Winslet) vergessen, die ihm immer noch so viel Kopfzerbrechen bereitet. Die Lösung: Er lässt mit einer neuen Behandlungsmethode einen Teil seines Gedächtnisses löschen. Leider ist der Eingriff nur von kurzem Erfolg, denn Joel verliebt sich ausgerechnet wieder neu in die „unbekannte“ Schöne: Clementine! Bald wird klar, dass er diese Frau nicht aus seinem Kopf kriegen wird. Hier geht's direkt zum Film!

© Fox Searchlight Pictures

500 Days of Summer Als Tom Hanson (Joseph Gordon-Levitt) zum ersten Mal auf Summer Finn (Zooey Deschanel) trifft, weiß er: Sie ist die Eine! Wunderschön, charmant und witzig – sie ist für ihn die perfekte Frau. Es gibt nur ein kleines Problem: Summer glaubt nicht an die Liebe. Sie findet: Beziehungen sind kompliziert, also warum sollte man nicht einfach nur Spaß haben? Tom ist verliebt und durchlebt 500 Tage lang die euphorischen Kicks und die quälenden Tiefpunkte der Liebe. Hier geht's direkt zum Film!

© 2004 TWENTIETH CENTURY FOX Film Corporation & MIRAMAX Film Corp

Garden State Andrew „Large“ Largeman (Zach Braff) ist Mitte zwanzig, schlägt sich als Fernsehschauspieler in Los Angeles durch und hat seit neun Jahren sein Zuhause im „Garden State“ New Jersey nicht mehr gesehen. Zwischen ihm und seinen Eltern, dem Psychiater Gideon Largeman (Ian Holm) und seiner depressiven und auf einen Rollstuhl angewiesenen Mutter, liegen 3000 Meilen – und eisiges Schweigen. Als seine Mutter überraschend stirbt, wird es für Large Zeit, heimzukehren. Zumindest für ein Wochenende, an dem ihn nicht nur die Konfrontation mit seinem Vater erwartet, sondern auch alte Freunde wie Totengräber Mark (Peter Sarsgaard) und neue Bekannte wie Sam (Natalie Portman). Mit ihrer Wärme und Furchtlosigkeit gelingt es Sam, Large auf einen Selbstfindungstrip aus seinem Schneckenhaus zu locken. Hier geht's direkt zum Film!

© Wild Bunch Distribution

Blau ist eine warme Farbe Kechiche erzählt mit einfachen filmischen Mitteln pur, direkt und mit einer dynamischen, fließenden Kamera aus dem Leben der jungen Adèle (Adèle Exarchopoulos) und ihrer großen Liebe, der Künstlerin Emma (Léa Seydoux). Die Schülerin wird zur jungen Frau und geht ihren Weg als engagierte Lehrerin an der Seite von Emma. Adèle entdeckt sich, ihre Gefühlswelten, ihre sexuelle Orientierung, ihre Ängste und Sehnsüchte und der Zuschauer ergründet all dies gebannt mit ihr, entdeckt Adèle mit jeder Pore und findet den wohl ergreifendsten und ungewöhnlichsten Liebesfilm der letzten Jahre. Hier geht's direkt zum Film!

© Pyramide Distribution

Jahreszeiten Der Archäologieprofessor Isa und seine Frau Bahar, die als Fernsehproduzentin arbeitet, verbringen ihren gemeinsamen Urlaub an der türkischen Mittelmeerküste. Doch ihre Beziehung ist erkaltet und schließlich trennt sich Isa von Bahar. Erst Jahre später bereut er seine Entscheidung und nach Zeiten der Trennung bemüht er sich, die einstige Liebe zurückzuerobern. Mit wenigen, statischen Einstellungen skizziert Ceylan das Binnenklima dieser bürgerlichen Beziehung: Isa (dargestellt vom Regisseur selbst) und Bahar haben sich als Urlaubsort antike Ruinen ausgesucht – symbolisch für eine zerbrochene Beziehung.

© Wilson Webb

Marriage Story Der Theaterregisseur Charlie (Adam Driver) und die Schauspielerin Nicole (Scarlett Johansson) durchleben eine schmerzhafte Scheidung, die beide an ihre persönlichen und kreativen Grenzen bringt. Regisseur und Autor Noah Baumbach verfolgt das schmerzhafte Auseinanderbrechen einer Ehe und das bewegende Zusammenhalten einer Familie. Hier geht's direkt zum Film!

© Pathé Distribution

Mr. Nobody Die Medizin ist mittlerweile soweit fortgeschritten, dass Menschen unsterblich sind. Der 118-jährige Nemo Nobody (Jared Leto) ist der letzte Mensch, der noch sterben wird. Der alte Mann blickt zurück auf sein vergangenes Leben, kann sich aber nur schwer an Einzelheiten erinnern: Nach der Trennung seiner Eltern steht der junge Nemo vor der Wahl, bei seinem Vater in England zu bleiben oder mit seiner Mutter nach Nordamerika auszuwandern. Von dieser Entscheidung ausgehend werden unterschiedliche Lebensabläufe skizziert: In einem verliebt er sich in die Tochter des neuen Geliebten seiner Mutter, in einem anderen setzt er mit seiner Schulfreundin Gene alles auf ein Leben in Prunk. Der greise Nemo erinnert sich auch an das komplizierte Leben mit der schwer depressiven Elise. Die Frage ist, welches von diesen Leben ist das richtige? Hier geht's direkt zum Film!

© Films sans Frontières

Blue Valentine Nach sechs gemeinsamen Jahren scheint Deans (Ryan Gosling) und Cindys (Michelle Williams) Ehe am Ende. Was als romantische Leidenschaft mit unbedingter Hingabe begann, ist schleichender Ernüchterung gewichen. Wie es so weit kommen konnte, weiß keiner von ihnen. Als letzten Rettungsversuch für ihre Ehe verbringen Dean und Cindy eine Nacht in einem Motel, in der zärtliche Erinnerungen an frühere Zeiten wieder lebendig werden. Hier geht's direkt zum Film!

© Sony Pictures

Call me by your name Der sehr belesene 17-jährige Elio Perlman (Timothée Chalamet) genießt den norditalienischen Sommer des Jahres 1983 auf der alten Villa der Familie. Er lässt die Seele baumeln und genießt das Knistern der schwülen Sommerluft. Eines Tages trifft der 24-jährige amerikanische Doktorand Oliver (Armie Hammer) in der Villa ein. Die beiden entdecken die berauschende Schönheit aufblühenden Verlangens im Verlauf eines Sommers, der ihre Leben für immer verändern wird. Ein melancholisch-sinnlicher Liebesbrief an das Begehren, den männlichen Körper und die Unbeschwertheit des Sommers. Hier geht's direkt zum Film!

© United International Pictures GmbH

Der Club der Teufelinnen Als eine gemeinsame Schulfreundin stirbt, treffen sich auf deren Beerdigung nach Jahren die resolute Brenda (Bette Midler), das Filmsternchen Elise (Goldie Hawn) und die gutmütige Annie (Diane Keaton) wieder. Beim feucht-fröhlichen Leichenschmaus kommt das ungleiche Trio schließlich dahinter, dass es mit dem gleichen Schicksal gesegnet ist: Sie alle sind treue Gattinen jenseits der 40 – und alle drei wurden von ihren Ehemännern wegen erheblich jüngerer Frauen verlassen. Kurzum gründen die drei den „Club der Teufelinnen“ und gehen gegen ihre (Ex-)Männer auf Rachefeldzug... Kult-Komödie mit genialer Besetzung, bitterbösem Humor und einem Blumenstrauß an befreienden Lachern, die das Herz ein bisserl weniger schwer werden lassen. Hier geht's direkt zum Film!

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