Die 11 tragischsten Serien-Tode 2020

"The Undoing": Elena

In "The Undoing“ wird in sechs Episoden im Mordfall von Elena Alves ermittelt. Die Fakten sind widersprüchlich, man kann sich nie sicher sein, wer der tatsächliche Mörder ist. Am Ende der ersten Staffel sieht man jedoch den Mord an der jungen Frau und all die brennenden Fragen werden auf einen Schlag beantwortet – aber zahlreiche neue Fragen werden wieder aufgeworfen.