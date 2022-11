"Die Addams Family": Alle Filme und Serien im Überblick

"The Addams Family" (Cartoon-Serie, 1992-1993)

Weil das Publikum in den Neunzigern nicht genug bekommen konnte von der morbiden Familie, gab's von 1992 bis 1993 auch eine Zeichentrickserie (produziert von der ABC). Damit wollte man natürlich an den großen Erfolg des Kinofilms "Die Addams Family" anknüpfen. Die Serie konzentriert sich auf witzige und natürlich familienfreundliche Art und Weise auf den Alltag der außergewöhnlichen Familie. wodurch Erinnerungen an die 60er-Jahre-Sitcom wach werden.

Alle unvergleichlichen Merkmale der einzelnen Figuren sind erfreulicherweise erhalten geblieben, auch wenn sie sich dann doch freundlicher zeigten als in den früheren Versionen, was durchaus gewöhnungsbedürftig anmutet. Auch, was das Aussehen von Wednesday und Co. betrifft, beschreitet diese Cartoon-Serie vorsichtig neue Wege.

Ist zurzeit leider weder auf Streamingplattformen noch auf DVD/Bluray erhältlich.