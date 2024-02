Worum geht es in "Die Rote Königin"?

Mit einem IQ von 242 ist Antonia Scott offiziell der klügste Mensch der Welt. Ihre Intelligenz machte sie zur "Roten Königin" eines geheimen und experimentellen Polizeiprojekts, aber was wie eine Gabe schien, wurde zum Fluch, und sie verlor am Ende alles. Als der Sohn eines mächtigen Tycoons grausam ermordet aufgefunden und die Tochter des reichsten Mannes Spaniens entführt wird, wird die Organisation der Roten Königin in Gang gesetzt.

Antonias ehemaliger Chef Mentor wendet sich an Jon Gutiérrez, einen hitzigen baskischen Polizisten, der kurz vor dem Rauswurf aus der Polizei steht, um Antonia zu reaktivieren. Das verquere Katz-und-Maus-Spiel während der Ermittlungen lässt Jon und Antonia entdecken, dass sie sich gegenseitig fast so sehr bewundern und ergänzen, wie sie sich gegenseitig irritieren.