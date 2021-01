Diese Film-Klassiker werden 2021 bereits 20 Jahre alt

The Fast and the Furios

Der Actionfilm handelt von illegalen Straßenrennen und dazugehörigen Machtspielchen in LA. Der Undercover-Cop Brian (Paul Walker) versucht eine Reihe von LKW-Überfällen zu klären und gerät dabei in den Zwiespalt, ob er sich für den Job oder wahre Freundschaft entscheiden soll. In den Jahren darauf folgten zwei Kurzfilme und acht weitere Spielfilme mit Vin Diesel, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham, Jordana Brewster und Michelle Rodriguez in den Hauptrollen.



"The Fast and the Furious" ist bei Netflix und Amazon Prime Video zu sehen, aber nicht im Prime-Abo enthalten. Hier geht's direkt zum Film.