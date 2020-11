Diese Kultfilme sind schon 20 Jahre alt

Miss Undercover

In ihrer Rolle als Gracie Hart verwandelt sich Sandra Bullock von einer FBI-Agentin in eine Schönheitskönigin. Nach einem Crash-Kurs in Sachen Styling und Benehmen kann sie bei einem Schönheitswettbewerb teilnehmen, um bei der Wahl zur Miss USA einen Bombenanschlag zu verhindern.

Scary Movie

Nachdem wir uns in den Neunzigern an Horrorfilmen wie "Scream", "Blair Witch Project" oder "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" satt gesehen haben, parodiert "Scary Movie" eine endlose Liste dieser Filme.