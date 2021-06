Disney+-Streaming-Sommer: Film- und Serien-Highlights

Juli-Highlights auf Disney+

Weiter geht das Sommerprogramm mit der animierten Disney+-Original-Serie "Monster bei der Arbeit", die am 2. Juli erscheinen wird, dicht gefolgt vom Marvel Studios Blockbuster "Black Widow", der am 8. bzw. 9. Juli – wo möglich – in den Kinos und mit VIP-Zugang auf Disney+ starten wird.

Am selben Tag feiert zudem die Disney+-Original-Serie "Race to the Center of the Earth" von National Geographic Premiere.

Zudem wird ab 16. Juli die Disney+-Original-Serie "Scott und Huutsch" zum Streamen verfügbar sein, und ab 23. Juli folgt die Animations-Serie "Chip und Chap: Das Leben im Park".