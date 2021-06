"Loki"-Facts, die ihr vor dem Marvel-Serien-Start kennen solltet

Ein falscher Odin

In "Thor – The Dark Kingdom" wird Loki aus seiner ewigen Gefangenschaft befreit, da Thor auf seine Hilfe angewiesen ist. Dabei stirbt Loki offenbar erneut, doch zuletzt erfahren wir, dass er Odins Gestalt angenommen hat und ein weiteres Mal alle täuscht. In "Thor – Tag der Entscheidung" deckt der Donnergott diesen Schwindel auf. Später wird Loki auf den Planeten Sakaar verschlagen und steht den Asen in einem großen Entscheidungskampf bei, wodurch er beweist, dass auch eine gute Seite in ihm steckt.

Opfertod und früheres Selbst

In "Avengers: Infintity War" scheint sich Loki mit Thanos zu verbünden und händigt ihm den Tesserakt aus. Eigentlich wollte er Thanos jedoch aufhalten – und wird dabei von dem Bösewicht getötet. Durch eine Zeitreise in "Avengers: Endgame" treffen die Helden aber auf einen früheren Loki aus der Zeit, in der "Marvel's The Avengers" spielt. Bei dieser Gelegenheit erschafft Loki mithilfe des Tesserakts eine alternative Zeitlinie: Genau dort wird auch die "Loki"-Serie einsetzen.