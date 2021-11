"Doctor Strange 2"-Bösewicht auf unerwartete Weise enthüllt

Shuma-Gorath

Das 1000-teilige Puzzle zeigt den Doctor im Kampf mit einem Tentakel-Monster, das Comic-LeserInnen seit 1973 unter dem Namen Shuma-Gorath bekannt ist, wobei es auch die Namen Lord of Chaos, Him Who Lies Sleeping, oder The Being of a Thousand Names trägt. Die gefährliche Kreatur lebt in einer eigenen Welt, die als Chaos-Dimension für sie geschaffen wurde.