Sam Raimi soll "Doctor Strange"-Fortsetzung übernehmen

Mit Spannung erwartete Fortsetzung

In der Fortsetzung von "Doctor Strange" (2016) schlüpft Benedict Cumberbatch erneut in die Rolle des "Sorcerer Supreme", des "höchsten Zauberers", im Marvel-Universum. Ebenfalls wieder dabei ist Benedict Wong (als Wong). Zudem wird erwartet, dass Chiwetel Ejiofor als Mordo und Elizabeth Olsen als Scarlet Witch in der Fortsetzung auftauchen werden. Nicht dabei ist hingegen Rachel McAdams als Christine Palmer. Über die Handlung ist bisher wenig bekannt, aber Marvel-Fans sind schon alleine aufgrund des Titels gespannt: Es wird erwartet, das mit dem Film endgültig das Marvel-Multiversum ins MCU eingeführt wird, nachdem es in "Spider-Man: Far From Home" (2019) nur eine Finte des Schurken Mysterio war.