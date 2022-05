Ist "Doctor Strange 2" für Kinder geeignet?

Seit 4. Mai lässt Sam Raimi in unseren Kinos einen magischen Marvel-Helden nicht nur tief ins Multiversum eintauchen, sondern entfesselt in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auch den blanken Horror.

Erstmals in einem MCU-Werk bekommen wir es mit jeder Menge dämonischen Wesen und sogar Zombies zu tun, da Raimi von seiner früheren Zeit als Horror-Experte nichts verlernt hat und hier endlich wieder aus dem Vollen schöpfen darf.

Das ist zwar sehr unterhaltsam, doch womöglich werden bei Eltern auch Bedenken erweckt, ob sie ihre kleineren Kinder überhaupt in diesen Film gehen lassen sollen.