"Doctor Strange 2": Gibt es eine Post-Credit-Szene?

Wie es sich für einen echten Marvel-Film gehört, hält das neue MCU-Abenteuer "Doctor Strange In The Multiverse of Madness" nicht nur jede Menge überraschender Wendungen für uns parat und hat einen echten Schock-Moment in letzter Film-Sekunde zu bieten, sondern das Werk versorgt uns auch noch im Abspann mit Zusatz-Szenen.

Es gibt zum Beispiel eine Mid-Credit-Szene, in der die Multiversums-Thematik erneut aufgegriffen und der Doctor von einer Besucherin praktisch zu einem neuen Abenteuer eingeladen wird.