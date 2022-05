"Doctor Strange 2": Logiklücke durch "Spider-Man"

Traum-Aufklärung oder Wissenschaft?

Marvel wollte uns zweifellos mit dieser Nummern-Nennung bloß ein Easter-Egg liefern, doch es gibt inzwischen auch Fan-Theorien, in denen versucht wird, doch noch Sinn in die Unlogik zu bringen. Dank "Doctor Strange 2" wissen wir auch, dass man im Schlaf in andere Universen abdriften kann. Vielleicht ist also der Betrüger Mysterio einfach träumend in einer Welt gelandet, wo man ihn über die Multiversen-Nummer informiert hat.

Auch eine weitere Theorie ist möglich, in der "Thor 2: The Dark Kingdom" miteinbezogen wird. Dort hat nämlich der Wissenschaftler Erik Selvig (Stellan Skarsgard) in seinen Berechnungen ebenfalls Erde-616 genannt. Das könnte bedeuten, dass der Professor seine Forschungs-Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht hat und Mysterio alles nachlesen konnte.

Ist es nicht beruhigend, wenn man eine Logiklücke mit solchem logischen Aufwand zu füllen versucht?