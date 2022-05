"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Bald auf Disney+?

Schimpfe von oben?

Kurze Zeit nach dem Posten wurde die Nachricht allerdings von Disney+ schon wieder gelöscht. Handelte es sich dabei um einen Fehler oder hat der/die Social Media-ManagerIn einen von der Chefetage auf den Deckel bekommen (kennen wir ja alle!) und eine noch geheime Info zu früh verraten?

Wir wissen es nicht. Aber tippen auf ersteres. Denn abwegig ist das Datum nicht, denn bekanntlich darf Disney bereits 45 Tage nach Kinostart ihre Filme beim hauseigenen Streamingdienst zeigen. Damit wäre das Streaming-Erscheinungsdatum unseren Berechnungen nach tatsächlich der 22. Juni. Aber: Bei "Eternals" sowie "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ hat sich Disney länger als 45 Tage Zeit gelassen ...

Wir würden uns auf jeden Fall freuen, schon in wenigen Wochen den Streifen auch zuhause auf der Cuoch genießen zu können – und uns erneut fragen, ob der Titel nicht eigentlich eine Themenverfehlung ist (kennen wir ja auch alle!) ...

