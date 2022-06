Darum geht's in "Dreizehn Leben":

Das Survival-Drama erzählt die unglaubliche, wahre Geschichte der enormen, weltweiten Anstrengungen zur Rettung einer thailändischen Fußballmannschaft, die während eines unerwarteten Regenschauers in der Tham-Luang-Höhle eingeschlossen wurde.

Angesichts massiver Hindernisse, schließt sich ein Team der weltweit fähigsten und erfahrensten Taucher, die in der Lage sind, das Labyrinth der überfluteten, engen Höhlentunnel zu durchqueren, mit den thailändischen Streitkräften und mehr als 10.000 Freiwilligen zusammen, um einen dramatischen Rettungsversuch für die zwölf Jungen und ihren Trainer zu unternehmen. Unter unvorstellbar hohem Risiko und den Augen der ganzen Welt, begibt sich die Gruppe auf ihren bisher schwierigsten Tauchgang und stellt dabei die Beharrlichkeit des menschlichen Überlebenswillens unter Beweis.



Die Besetzung ist hochkarätig und verspricht großes Schauspielkino: Mit dabei sind Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Tom Bateman, Paul Gleeson und Colin Farrell, der zuletzt in "The Batman" eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er sich vollends in einer Rolle auflösen kann.

"Dreizehn Leben" startet am 5. August exklusiv bei Amazon Prime Video.