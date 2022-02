"Dunkle Leidenschaft": Staffel 2 auf Netflix gestartet

Netflix versorgte uns in der Vergangenheit schon mit mehreren erotischen Crime-Serien und Filmen, beispielsweise dem heftig diskutierten Thriller "365 Tage" und der 2020 erschienenen mexikanischen Serie "Dunkle Leidenschaft".

Von dem Serien-Erfolg ist nun die zweite Staffel auf Netflix gestartet und liefert endlich Antworten auf das nervenaufreibende Ende: Wir haben erfahren, dass Almas (Maite Perroni) Stalker und Liebhaber Dario (Alejandro Speitzer) noch lebt, was natürlich in der zweiten Staffel wieder für einige Komplikationen in Almas Familienalltag sorgt.