25 heiße Szenen, die ganz ohne Sex auskommen

13. "Pretty Woman"

Richard Gere und Julia Roberts bieten natürlich einige einprägsame Momente in dem Kultfilm. Ein unterschätzter Liebling ist aber die Szene, in der Edward (Gere) die Schmuckschatulle frech zuklappt, als Vivian (Roberts) nach der Kette greifen will.

Zu sehen auf Disney+ und Amazon Prime Video. Hier geht's direkt zum Film.

14. "LOL"

Wir in Europa hatten Glück und haben gleich zwei Mal die Höhen und Tiefen des Teenie-Alltags von Lola sehen dürfen. In der amerikanischen Version bleibt vor allem eine Szene im Gedächtnis: Als Kyle (Douglas Booth) den Lolli von Lola (Miley Cyrus) klaut und in den Mund steckt.

Zu sehen auf Amazon Prime Video. Hier geht’s direkt zum Film.

15. "I Feel Pretty"

Renee (Amy Schumer) glaubt nach einem Unfall plötzlich auszusehen wie ein Topmodel und traut sich nur deshalb, bei einem Wet-T-Shirt-Contest mitzumachen. Wir finden aber: Sie rockt die Bühne und sieht mit ihrer Show voller selbstbewusster Moves egal in welcher Kleidergröße am heißesten aus.

Zu sehen auf Amazon Prime Video. Hier geht’s direkt zum Film.

16. "Plötzlich Star"

Die als verklemmt dargestellte Meg (Leighton Meester) öffnet sich dem Australier Riley (Luke Bracey) und begibt sich mit ihm auf eine abenteuerliche Weltreise. Die eigene Freiheit auszuleben, kann so sexy sein.

Zu sehen auf Amazon Prime Video. Hier geht’s direkt zum Film.