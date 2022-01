10 Sexszenen, die einfach unnötig für die Handlung waren

u/toragirl nennt als Beispiel den ersten Teil der "Kingsman"-Saga, als Analsex die Welt retten soll. Tja, so elementar für die Weltgeschichte war unnötiger Sex wohl noch nie.

Was ebenfalls unnötig bei Sexszenen ist: Wenn sie langgezogen und schlecht performt sind. "Als mein Partner und ich 'Supernatural' das erste Mal gesehen haben, hat Dean in den ersten Folgen eine alte Flamme wieder gefunden. Sie haben extrem langen, schlecht performten Sex, der unglaublich Fehl am Platz und gezwungen war. Sie hätten sich einfach küssen können, aber nein, ich musste ihn über eine Minute lang auf ihr sehen", beschwert sich beispielsweise u/FusRoDoodles.

u/buckeyespud fragt sich, ob Netflix Sexszenen nur dafür verwendet, das Publikum am Beginn einer neuen Serie damit zu fesseln. "Die Netflix-Serie 'The OA'... Da gibt es eine Sexszene in der ersten Folge. (...) Total unnötig, und soweit ich mich erinnere, gibt es danach in den zwei Staffeln keine weiteren Sexszenen mehr", so der User.

