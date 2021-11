5 erotische Serien, von denen du etwas lernen kannst

Die Produktion von und mit Lena Dunham wurde zwar von "Sex and the City" inspiriert, ist aber feministischer und voller Frauenpower. Man kommt beim Zusehen nicht umhin, sich zusammen mit der Protagonistin die Frage zu stellen, was man von den Männern in seinem Umfeld erwarten kann, soll und darf.

Zu sehen auf Amazon Prime Video. Hier geht's direkt zur Serie.