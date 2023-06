Erstmalige queere Zeitreise

Der Dokumentarfilm "Eldorado – Alles, was die Nazis hassen" ist der erste seiner Art, der die Schicksale queerer Menschen im Umbruch zwischen Weimarer Republik und Nazideutschland einfühlsam nachzeichnet. Neu entdecktes Archivmaterial, Interviews mit letzten Zeitzeugen und historisch-sinnliche Reenactments bringen uns einer queeren Community nahe, die bereits vor 100 Jahren Vorreiter unserer Zeit war.

Der Film entstand unter der Mitwirkung eines überwiegend queeren Teams – vor und hinter der Kamera. Neben Regisseur Benjamin Cantu und Produzent Nils Bökamp gehören auch Matt Lambert und zahlreiche Castmitglieder, wie Bärbel Schwarz und Anton Rattinger (#act out), dazu.

Für Cantu ist der Film ein Herzensprojekt: “Dieser Teil deutscher Historie ist bis heute vielen immer noch unbekannt. Die Geschichte des 'Eldorado' und vor allem die der queeren Menschen, deren Verfolgung mit 1945 nicht endete, war der Nachkriegs-Öffentlichkeit lange unbequem und wurde totgeschwiegen." Und weiter: "Diesen Film mit einem so großen Partner wie Netflix zu machen, ist ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der die Rechte von LGBTIQ*-Menschen an vielen Orten der Welt wieder unter Druck stehen.”