"Hello Sunshine"-Serie

"Hello Sunshine" ist die Produktionsfirma von Reese Witherspoon, die sich darauf spezialisiert hat, Geschichten zu erzählen, in denen Frauen im Fokus stehen. "Gegründet von Reese Witherspoon, um zu zeigen, wo Frauen heute stehen und um ihnen zu helfen, einen neuen Weg zu finden.". So heißt es auf der Website von "Hello Sunshine". Hier lautet die Devise: "Qualität vor Quantität!" Das merkt man auch stark an der exquisiten Auswahl an Projekten, an denen die Produktionsfirma beteiligt war.

Hier ein paar Beispiele:

"Der Gesang der Flusskrebse",

"Big Little Lies",

"Little Fires Everywhere",

"Your Place or Mine",

"Truth be Told",

"Daisy Jones & the Six" und "The Morning Show".

In diesen Serien ging es meist um unabhängige, willensstarke Frauen, die sich einer großen Herausforderung stellen mussten oder eine besondere Lebensgeschichte zu erzählen hatten. Das ist vor allem deshalb besonders, weil heutzutage immer noch nur ein Drittel aller Spielfilme weibliche Personen zu ihren Protagonist:innen machen, sodass viel zu oft die Geschichte und Perspektive von Frauen nicht erzählt wird. Deshalb sind die Filme und Serien von "Hello Sunshine" etwas so Besonderes und Wichtiges.