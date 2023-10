"Only Murders in the Building": Staffel 4 ist fix & darum geht's

Worum geht's in Staffel 4?

So wie in jeder Season muss das ungewöhnliche Trio in den neuen Folgen erneut einen Mordfall auflösen, der im Arconia-Gebäude stattgefunden hat. Dieses Mal geht es um Sazz (Jane Lynch), Charles' Stuntdouble, die im Finale von Staffel 3 getötet wurde.

Doch müssen Charles, Mabel und Oliver eigentlich nach einer Person suchen, die Charles nach dem Leben trachtet? Als Sazz starb, war sie immerhin in Charles' Wohnung und trug ähnliche Klamotten wie der Schauspieler. Da sie sein Stuntdouble ist, ist bei den beiden ohnehin eine große Ähnlichkeit gegeben, die durchaus zu Verwechslungen führen kann – vor allem bei Dunkelheit, wie es in Charles' Wohnung der Fall war. Es bleibt also spannend!