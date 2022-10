Wenn man sich die namhaften Beteiligten von "Empire of Light" so anschaut, wirkt es eigentlich so, als wäre bei diesem Film alles richtig gemacht worden und man merkt, dass die Oscar-Saison eindeutig angefangen hat. Wir sind in jedem Fall gespannt!

"Empire of Light" erscheint in den USA bereits am 9. Dezember, bei uns startet der Film am 2. März 2023.