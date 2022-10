Star-Ensemble

Der erste Trailer macht deutlich, dass "Women Talking" kein farbenfroher Film ist, sondern die traumatischen Erfahrungen der Frauen auch auf visueller Ebene umsetzt. Die Bilder sind entsättigt und die Farben dunkel. Das Drama erzählt nicht aus der Sicht einer Hauptfigur, sondern besticht durch eine Schilderung, die unterschiedliche Perspektiven miteinfließen lässt. Um eine Balance zwischen den Figuren herstellen zu können, wurde das Who-is-Who der zeitgenössischen Hollywood-Stars besetzt:

Vor der Kamera stehen hier Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley, Judith Ivey, Michelle McLeod, und Ben Whishaw. Als Regisseurin fungierte Sarah Polley, die ihr Können bereits mit "Take this Waltz" und "Away from Her" unter Beweis stellen konnte.

"Women Talking" startet am 2. Dezember in den US-Kinos. Wann der Film in Österreich erscheint ist noch unklar.