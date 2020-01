"1917": Unterwegs im Ersten Weltkrieg - von Kirschblüten zu Leichenbergen

Ohne Schnitt gefilmt?

Erst kürzlich hat uns Peter Jackson durch nachträglich eingefärbte Originalaufnahmen in den Ersten Weltkrieg zurückversetzt. Regisseur Sam Mendes („American Beauty“, „Jarhead“, „Skyfall“) wählt nun einen traditionelleren Ansatz und erzählt eine fiktive Geschichte in Spielfilmform. Allerdings ist auch sein Projekt anspruchsvoll genug, denn er will zumindest den Anschein erwecken, alles in einer einzigen Einstellung gefilmt zu haben. Bereits in der Eröffnungsszene von „Spectre“, als Bond in Mexico-City am Tag der Toten unterwegs war, hat Mendes Ähnliches versucht und auch dort wurden Schnitte trickreich versteckt, um die Sequenz wie eine One-Take-Aufnahme wirken zu lassen. Genau dieses Verfahren wendet Mendes nun bei „1917“ an und wir fühlen uns dadurch wie in einem Echtzeitfilm, was die Dringlichkeit von Blakes und Schofields Mission dramatisch unterstreicht.